منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

04 يوليه 2019 - 09:06 م

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيانا بشأن قضية رجل الأعمال السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، والذي حصل على عفو صحي مع تدابير احترازية بمنعه من مغادرة البلاد.

وقالت السفارة في نص بيانها: “تود السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة السعودية تولي سفارة المملكة في القاهرة اهتمامًا كبيرًا بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء”.

وأوضحت أن هذه القضايا تحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.

وأشارت إلى أنه تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وأبنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وتم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير – غش تجاري) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍيًا لتقديم الدعم القانوني له للأربع قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأبانت أنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم، والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى. علمًا بأن السيد/ مبارك بن علي بن أحمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.