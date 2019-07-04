«المحافظين»: على الحكومة التعامل بحذر في إنفاق قروض "النقد الدولي"

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قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، تعليقًا على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، إن الدين مهمًا كانت تسميته أو نوعه يظل دينًا على عاتق الدولة واجب سداده، مطالبًا الحكومة بالتعامل بحذر في استثمار هذا الدين وفقًا للأولويات والأهمية لإنفاق القرض.
وأضاف "العمدة"، أن كافة دول العالم تطلب قروضًا من المنظمات النقدية الدولية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر نسبة ديون خارجية، وأن الدين العام العالمي في زيادة مستمرة، لافتًا إلى أن فرنسا وايطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ديونهم أكبر من الديون المصرية تتخطى من 35% حتى 130%.

وتابع، أنه على الرغم من أن القروض الاجتماعية كالذي وافق عليه البنك الدولي تعد نقطة إيجابية، وتنفق على شبكات الأمان الاجتماعي للحد من نسبة الفقر، إلا أنه يجب الحرص عند إنفاقها، لافتًا أن هذا النوع من القروض تكون ميسرة، بمعنى أن هناك فترة سماح 5 أعوام والتسديد على 35 عام وفائدة لا تزيد عن 2 % حوالي 1.6 %.

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