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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مركز الابحاث الجيولوجية الأمريكية، إن مركز الزلزال كان جنوبي ولاية كاليفورنيا.
وأضاف المركز في بيان له، أن الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة وبلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر.
ولم يصدر أي بيان حول ما إذا كان الزلزال قد أدى إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات. -

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