منظمة إيطالية تنقذ 54 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

04 يوليه 2019 - 10:40 م

أعلنت منظمة إيطالية لإنقاذ المهاجرين، الخميس، إنقاذ 54 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، مشيرة أنها بحاجة "فورية" إلى ميناء آمن.



وعبر حسابها بموقع "تويتر"، أعربت منظمة "المتوسط للإنقاذ"(إيطالية غير حكومية)، عن سعادتها بإنقاذ حياة 54 مهاجرًا غير نظامي من "الجحيم الليبي"، على حد قولها.

ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم موجودون، حاليا، على متن سفينة تابعة لها، مضيفة أن من بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، وأن سفينتها متجهة إلى إيطاليا.

من جهته، رد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، المعروف بمواقفه المعارضة للمهاجرين، على طلب المنظمة بتوفير ميناء آمن، قائلًا: "تستطيعون نقل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس".