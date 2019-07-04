  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:17 ص
بحث متقدم
السيسي وترامب

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

أرشيفية

«لا لتعدد الزوجات».. حملة جديدة لمحاربة الزواج الثاني

احتجاجات يهود الفلاشا

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

أرشيفية

قريبًا.. انتعاشة في سوق الحديد

مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الاخوان

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

ديوركس

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

حزب النور

حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

قائد الأركان الجزائري يدعو إلى تطهير البلاد من هؤلاء

عرب وعالم

الفريق قايد صالح
الفريق قايد صالح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجيش الجزائري يحذر الشعب من تجارب مريرة

#

400 عضو بالكونجرس يواجهون ترامب بهذا الخطاب

#

ردًا على تواصل الاحتجاجات..بيان خطير من قائد الجيش الجزائري

#

تظاهرات بالجزائر احتجاجًا على تولى بن صالح رئاسة البلاد

دعا الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الخميس، إلى تطهير البلاد ممن أسماهم "عبدة الاستعمار وأصنامه" وفاء لشهداء ثورة التحرير، في خمسينات القرن الماضي.
جاء ذلك في كلمة خلال حفل تقليد رتب لضباط سامين في الجيش بمناسبة الذكرى الـ 57 لاستقلال البلاد الموافق للخامس من يوليو/ تموز 1962.
وقال صالح، "كل من يؤمن بميثاق الشهداء الأبرار وبعهدهم الأزلي، سيسهم بصدق في مكافحة الفساد، ويشارك بوفاء وإخلاص في تطهير الجزائر من كل عبدة الاستعمار وأصنامه".
ولم يقدم صالح توضيحات أكثر حول من أطلق عليهم هذا الوصف، لكن بدا واضحا أنه يشير إلى لوبيات داخلية مازالت تمثل امتدادا للنفوذ الفرنسي في الجزائر، وتسمى إعلاميا "حزب فرنسا".
ولمح قائد الجيش أن حملة ضد الفساد تشهدها البلاد منذ أسابيع ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تلقى معارضة من جهات نافذة.
وقال "فالعدل الحازم، والإنصاف العازم، هما السبيل الأمثل والأنجع نحو تطهير البلاد من الفساد والمفسدين على الرغم من المعارضة الشديدة المتعددة الأشكال".
وتابع "لقد نسي كل مفسد وكل عميل وكل من يتسبب في إلحاق الضرر بأرض الشهداء، بأنه طال الزمن أو قصر سينكشف أمره وسيخيب سعيه".
ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.
والأربعاء، قال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في خطاب موجه للشعب أن البلاد تشهد "عملية تطهير واسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها".
وتابع أن هذا "يتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلعُ بها بجدية عدالةٌ تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان
» قائد الأركان الجزائري يدعو إلى تطهير البلاد من هؤلاء
» الكشف عن معلومة خطيرة بشأن رئيس الموساد ونتنياهو
» كينو يقترب من «الأهلي»
» زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا
» حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة
» انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» شاهد.. انتحار رجل أعمال في مؤتمر صحفي على الهواء
» رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم
» اندلاع حريق في مزرعة بالفيوم ونفوق 8 رؤوس ماشية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»