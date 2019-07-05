» "الزكام" تتسبب في نسيان العروسة موعد زفافها

05 يوليه 2019 - 10:47 ص

تعرضت امرأة لموقف غريب في ليلة زفافها، حيث نست الفتاة موعد زفافها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نسيت أيضا أفراد عائلتها بسبب الزكام.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً، بمرض نادر أثر على ذاكرتها، الأمر الذي جعلها تنسى موعد زفافها وكيفية القيام ببعض المهام الروتينية، كفرشاة الأسنان و ارتداء القمصان كما لم تستطع تمييز أفراد أسرتها.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بمرض التهاب الدماغ وهو حالة غير شائعة لكنها خطيرة، ويمكن ان تكون مهددة للحياة، لأنه عندما يتضخم الدماغ يتجه للأسفل نحو جذع الدماغ، وهو الجزء الذي يتحكم في الوظائف الحيوية للتنفس والدورة الدموية.

وبدأت أعراض المرض بالظهور بعد إصابتها بأعراض الزكام في 2016، إلا أن الفحوصات أظهرت أنها تعاني من التهاب اضطرها لقضاء 3 أشهر في المشفى، ودخلت في كوما لتخفيف الضغط عن بقية أعضائها الحيوية.

واستطاعت استرجاع 80% من ذاكرتها إلا أن حوادث معينة كتاريخ زفافها من زوجها قبل 8 سنوات.