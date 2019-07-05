  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
ناقلة

تهديد إيراني جديد لبريطايا في الخليج

قتل

جثة سيدة ونجلها تثير الذعر في عين شمس

الشيخ خالد الجندي

"الجندي" بنفعل على خطباء الجمعة لسبب صادم

الاهلى

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته

الديوان الملكي السعودي

الديوان السعودي يعلن حالة وفاة داخل القصر الملكي

تركي آل شيخ

رسميا .. "آل شيخ" يبيع أسهمه لمستثمر إمارتي جديد

وزير الاسكان

"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

محطة وقود

تحريك أسعار الوقود رسميًا.. تعرف على الأسعار الجديدة

دولار

الدولار يتراجع ويستقر عند هذا الرقم

السودان

انفراجة بالسودان.. الاتفاق على مجلس سيادي بالتناوب

في أمريكا

أب يقتل ابنه بطريقة مروعة.. وعمه ينتقم في المحكمة

قضايا وحوادث

أب يقتل طفلته الرضيعة بسبب غلاء المعيشة
أب يقتل طفلته الرضيعة بسبب غلاء المعيشة

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

#

دبلوماسي ياباني يقتل ابنه خوفًا على حياة الناس

#

ظهور مميز لقاضية في التلاعب بالبورصة

#

انتحار عالم دين في دولة عربية

قتل

جريمة قتل

اب يقتل ابنه

أقدم أب على قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 عاما فقط في ولاية إنديانا الأميركية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".

وبين فيديو لحظة اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.

وجرى إلقاء القبض على العم، الذي بدا غاضبا من الجرم الذي ارتكبه أخاه، فيما لم تعرف بعد التهمة التي ستوجه له.

وقال بوز للقاضي إن طفله "سقط من على الأريكة ثم ارتطم رأسه بالأرض ومات"، إلا أن الفحص الطبي أظهر أن وفاة الرضيع كانت "نتيجة القتل العمد".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "التأمين الاجتماعي" يزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة
» دولة عربية في قائمة الدول الأكثر تلوثا للبيئة
» إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة
» كشف جريمة غامضة بعد 33 ألف سنة
» "لطيفة" تستنجد بوزير الثقافة بسبب تشويه صورتها
» "الزكام" تتسبب في نسيان العروسة موعد زفافها
» أب يقتل ابنه بطريقة مروعة.. وعمه ينتقم في المحكمة
» عودة الحركة لمطار جازان بعد استهدافه بطائرات مسيرة
» رحمة أمام المحكمة: زوجى يطالبنى ببيع شرفى
» مؤتمر لـ"أجيرى" للحديث عن جنوب أفريقيا
» إيران تهدد بريطانيا بتوقف ناقلاتها البحرية بالخليج

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»