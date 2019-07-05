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كشف جريمة غامضة بعد 33 ألف سنة

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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قتل

رومانيا

جمجمة

تمكن باحثون من اكتشاف جريمة قتل حدثت منذ  33 ألف سنة.

واكتشف باحثون من ألمانيا أن رجلاً توفي قبل نحو 33 ألف سنة، كان ضحية جريمة قتل.

وخلص الباحثون تحت إشراف كاتِرينا هارفاتي، من جامعة توبينجن، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود للعصر الحجري القديم العلوي، أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه كان أعسر اليد، حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بلوس وان».

عثر على هذه الجمجمة المتحجرة للرجل خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين، جنوب رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات حجرية وبقايا متحجرة لأحد دب الكهوف.

واكتشف الباحثون كسرين في الجمجمة، وفحصوهما بعدة وسائل، منها التصوير المقطعي الحاسوبي، ودرسوا عدة سيناريوهات لأسباب الكسرين، منها سقوط صاحب الجمجمة على رأسه، أو سقوط حجر فوق رأسه.

اكتشف باحثون من ألمانيا أن رجلاً توفي قبل نحو 33 ألف سنة، كان ضحية جريمة قتل.

 وخلص الباحثون تحت إشراف كاتِرينا هارفاتي، من جامعة توبينجن، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود للعصر الحجري القديم العلوي، أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه كان أعسر اليد، حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بلوس وان».

عثر على هذه الجمجمة المتحجرة للرجل خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين، جنوب رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات حجرية وبقايا متحجرة لأحد دب الكهوف.

واكتشف الباحثون كسرين في الجمجمة، وفحصوهما بعدة وسائل، منها التصوير المقطعي الحاسوبي، ودرسوا عدة سيناريوهات لأسباب الكسرين، منها سقوط صاحب الجمجمة على رأسه، أو سقوط حجر فوق رأسه.

اكتشف باحثون من ألمانيا أن رجلاً توفي قبل نحو 33 ألف سنة، كان ضحية جريمة قتل. وخلص الباحثون تحت إشراف كاتِرينا هارفاتي، من جامعة توبينجن، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود للعصر الحجري القديم العلوي، أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه كان أعسر اليد، حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بلوس وان».

عثر على هذه الجمجمة المتحجرة للرجل خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين، جنوب رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات حجرية وبقايا متحجرة لأحد دب الكهوف.

واكتشف الباحثون كسرين في الجمجمة، وفحصوهما بعدة وسائل، منها التصوير المقطعي الحاسوبي، ودرسوا عدة سيناريوهات لأسباب الكسرين، منها سقوط صاحب الجمجمة على رأسه، أو سقوط حجر فوق رأسه.

اكتشف باحثون من ألمانيا أن رجلاً توفي قبل نحو 33 ألف سنة، كان ضحية جريمة قتل. وخلص الباحثون تحت إشراف كاتِرينا هارفاتي، من جامعة توبينجن، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود للعصر الحجري القديم العلوي، أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه كان أعسر اليد، حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بلوس وان».

عثر على هذه الجمجمة المتحجرة للرجل خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين، جنوب رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات حجرية وبقايا متحجرة لأحد دب الكهوف.

واكتشف الباحثون كسرين في الجمجمة، وفحصوهما بعدة وسائل، منها التصوير المقطعي الحاسوبي، ودرسوا عدة سيناريوهات لأسباب الكسرين، منها سقوط صاحب الجمجمة على رأسه، أو سقوط حجر فوق رأسه.



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