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في إسبانيا

إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

قضايا وحوادث

اخلاء طائرة
اخلاء طائرة

متابعات - أمينة عبد العال

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طائرة

الشرطة

إرهاب

جزر الكناري

تتسبب رسالة  في إخلاء طائرة من ركابها إجباريا، بعد العثور على رسالة موقَّعة من "الإرهابي"، تشير إلى وجود قنبلة على متنها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن  الرسالة كانت بمثابة مزحة قام بها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.

وتم التقاط فيديو للركاب وهم يُخلون الطائرة، وتظهر عليهم ملامح الرعب، في جزيرة الكناري في فويرتيفنتورا الإسبانية .

وطُلب من الركاب البالغ عددهم 180 شخصاً إخلاء الطائرة من طراز «فويلينغ» قبل دقائق من الإقلاع.

وتم تفعيل إجراءات الطوارئ بعد تسليم الرسالة إلى الطيار، والتي تحتوي على إنذار بوجود جهاز يتضمن مادة الجلسرين داخل مخبأ على متن الطائرة.

وركض الركاب خائفين عبر مدرج المطار إلى بر الأمان، وهرع رجال الشرطة وفرق الإطفاء إلى المكان على الفور.

وقام كل من الحرس المدني وكلاب الشرطة بتفتيش الطائرة، ولكن لم يتم العثور على أي شيء، وأُعلن عن وجود "إنذار خاطئ".

 


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