  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
السعودية والاردن

السعودية تمنح 50 مليون دولار لدولة عربية.. ما السبب؟

ارشيف

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

يهود الفلاشا

من هم يهود "الفلاشا" سبب المظاهرات في إسرائيل؟

الإناث

حقيقة تجنيد الإناث في الأردن

تمزيق مصحف

مجهول يقتحم مسجدًا ويمزق المصاحف

ارشيفية

كشف جريمة غامضة بعد 33 ألف سنة

ارشيف

مربية أطفال تجبرهم على أكل القيء

الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات

الإمارات تبارك لـ"العسكري السوداني" بهذا الأمر

ناقلة

تهديد إيراني جديد لبريطانيا في الخليج

قتل

جثتا سيدة ونجلها تثيران الذعر في عين شمس

الإمارات تبارك لـ"العسكري السوداني" بهذا الأمر

عرب وعالم

الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات
الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

زوجة إمبراطور نيسان تفاجئ زعماء قمة العشرين بهذا الأمر

#

"حميدتي": هذه الدولة عدوتنا الأولى

#

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

#

"واتساب" تصدم مستخدميها بهذا الأمر

الامارات

السودان

المجلس العسكري

بارك وزير خارجية الإمارات للمجلس العسكري السوداني علي الاتفاق الذي تم الوصول إليه مع قوي المعارضة.

وعلق الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات على نجاح المجلس العسكري السوداني والمعارضة في الوصول لاتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.

وقال “قرقاش ” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” : نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر ، مؤكداً أن الحوار والحرص على مصالح الوطن مهدا للوصول إليه .

وتابع قائلاً : نقف مع السودان في العسر واليسر ، ونتمنى ان تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع.

وكان  قرقاش قد قال في تغريدة سابقة: "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد، ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وتابع: "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".

وكان الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".

وأضاف لباد: "تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات".

وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مواصفات مذهلة لـ"ميت 30 برو".. طرح جديد من هواوي
» محاكمة ديك في فرنسا.. والسبب غريب
» 3 نصائح حول اختيار نوع الوقود الأقل استهلاكًا
» "التأمين الاجتماعي" يزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة
» دولة عربية في قائمة الدول الأكثر تلوثا للبيئة
» إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة
» دولة تحتفل بعيدها الرسمي على "المريخ"
» "لطيفة" تستنجد بوزير الثقافة بسبب تشويه صورتها
» "الزكام" تتسبب في نسيان العروسة موعد زفافها
» أب يقتل ابنه بطريقة مروعة.. وعمه ينتقم في المحكمة
» عودة الحركة لمطار جازان بعد استهدافه بطائرات مسيرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»