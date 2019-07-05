مربية أطفال تجبرهم على أكل القيء

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وكالات - سارة أشرف

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اعتقلت شرطة إسرائيل مربية أطفال، تدعى كرميل معودا تبلغ من العمر 25 عاما، بتهمة الاعتداء على أطفال رُضع في حضانة بمنزلها في منطقة روش هعاين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن معودا قامت بضرب أطفال ترعاهم في حضانة داخل منزلها في عدة مناسبات.

واستدعيت للتحقيق معها في قسم شرطة روش هعاين، وأوقفت على ذمة التحقيق.

ويظهر في شريط مصور ربط المذكورة أحد الأطفال، وفي حالات أخرى إطعامهم القيء.

وكشفت كاميرات المراقبة الأمنية عن سلسلة من الإساءات التي ارتكبتها في حق الأطفال الصغار، حيث ربط أحدهم إلى كرسي وضرب وسحب بشدة حتى سقط على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره.


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