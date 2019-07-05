حقيقة تجنيد الإناث في الأردن

05 يوليه 2019 - 11:49 ص

انتشرت ردود أفعال واسعة عقب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجنيد السيدات في الأردن.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن نفى اليوم الجمعة صحة الإعلان الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حاجة إدارة شؤون الأفراد لتجنيد عدد من الإناث.

وأكد الناطق أن الإعلانات الخاصة بمديرية الأمن العام يتم نشرها عبر الصحف اليومية والمواقع الرسمية الخاصة بها.

وكانت المديرية قد نشرت على صفحتها في فيسبوك تكذيبا للإعلان، وذلك عقب نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت إعلانا نسبته لمديرية الأمن العام، يشير لحاجة المديرية إلى تعيين عدد من الإناث.