مصرع ملك الفحم في حادث مروع

05 يوليه 2019 - 12:03 م

قتل ملياردير الفحم كريستوفر كلاين بحادث مروع، مساء أمس.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين، قطب صناعة الفحم العصامي، توفي أمس الخميس في حادث تحطم مروحية، عن عمر يناهز 61 عاماً.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن براين جلاسر، محامي كلاين، قوله إن موكله توفي في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهامز، مضيفاً أن الحادث أودى بحياة ستة أشخاص.

وأكد حاكم وست فرجينيا، جيم جاستس، على تويتر نبأ وفاة كلاين، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث.

وقال جاستس "اليوم فقدنا أحد نجوم وست فرجينيا البارزين وفقدت أنا صديقا مقربا. ترجع علاقات أسرتينا إلى بداية إمبراطورية كلاين-بيونير فويل.

أسس كريس كلاين إمبراطورية الفحم وكان موجودا دوما في كل مناسبة للعطاء. كان رجلا رائعا ومحبا ومعطاء".

وتوفي كلاين قبل يوم من ذكرى مولده الثانية والستين.

وكلاين في المرتبة 1281 في قائمة فوربس للأثرياء، وتقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار، ووصفته المجلة بأنه رجل عصامي.



