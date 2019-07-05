بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أكد المهندس أحمد فؤاد، مسئول النقل الجماعى بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن تعريفة مينى باصات النقل الجماعى، زادت جنيها واحدا بعد زيادة أسعار المحروقات.

وقال المهندس أحمد فؤاد، مسئول النقل الجماعى بهيئة النقل العام، إن التعريفة أصبحت خمس جنيهات بدلا من اربع جنيهات، وأشار إلى أنه جار بحث تعريفة تذاكر أتوبيسات مواصلات مصر. 

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغرفة عمليات المحافظة بحضور السكرتير العام ورئيس هيئة النقل العام ومدير مواقف الأقاليم والسرفيس وقيادات المرور توابع زيادة أسعار الوقود، وتم التأكيد على التزام سائقي سيارات السر فيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة 15 % وتطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السر فيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة ( التكسى الأبيض ) ويتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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