"ياسر برهامى" يكشف أسرارًا جديدة في فترة حكم "مرسى"

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كشف ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بعض الاحداث الجديدة التي تتعلق بأحداث 30 يونيه 2013 واختيار وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأكد برهامي، في مقال له في موقع أنا سلفي، أنه طلب من مرسي خلال المرحلة الاولى من الانتخابات بحل بيعته للمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع، موضحا أنه حدثت مناوشات لولا تدخل خيرت الشاطر بأنه سيبحث في اقرب وقت هذه المسألة وسيتم حلها.

وأشار برهامي، انه ذهب الى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمعرفة لرنامجه الانتخابي في انتخابات 2012،موضحا ان احد أعضاء الفريق الخاص من برنامج أبو الفتوح أكد وقتها إن قيادة الإخوان  تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده،لكنه أشار إلى أنه أنكر كلام جماعة أبو الفتوح،بحجة أنه تم طردهم من الجماعة.

 وأكد عدم قناعتهم بكلام محموعة أبو الفتوح ، إلى أن وقعت الوقائع وتبينت الحقائق، وظهر الخطاب التكفيري العنيف الذي يرش بالدم مَن رش مرسي بالماء، وأن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار! وأضعاف ذلك.

وكشف عن أحداث جديدة عقب مظاهرات 30 يونيو قائلاً :"بعد مظاهرات 30 يونيو وخروج الملايين في أنحاء الجمهورية لرفض حكم الإخوان - وهذه حقيقة عَلِمناها مِن إخواننا في كل المحافظات في ليلة 2/7/2013م أي مساء 1/7/2013م- بعد أن جلسنا ساعات طويلة لإعداد بيان من "الدعوة السلفية" تُطالِب فيه الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة؛ لتلافي الحرب الأهلية واستجابة لرغبة الملايين التي خرجت، عُدتُ إلى المنزل بعد الواحدة ليلًا فوجدت الأخ الذي كان قد أخبرنا بأن القيادة الحالية للإخوان تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده منتظرًا على "محطة الأتوبيس"، وطلب مني الجلوس في هذا الوقت المتأخر من الليل".

وأضاف:" فقلت له: تفضل. ثم قال لي: الإخوان أقرب إليكم من كل أَحَد؛ فلا تتركوهم وقِفوا بجانبهم! قلت له: ألم تقل لي - منذ سنة تقريبًا- أن القيادة الحالية للإخوان تستبطن تكفير المجتمع والجهاد ضده؟ قال: للأسف هذه هي الحقيقة، ولكنهم أيضًا أقرب إليكم من غيرهم؛ قلت: لا، بل عامة الناس ومنهم الجيش والشرطة أقرب إلينا ممَن يكفر المجتمع ويرى القتال ضده! ولذلك رفضنا تغيير موقفنا ذلك"..

وتابع:"للأسف، وقعت الوقائع التي أسفرت عن حقيقة مذهب القيادة الإخوانية، ومِن هنا كان تغيُّر موقفنا تغيُّرًا مبنِيًّا على معرفتنا بالحقيقة التي ما زالوا ينكرونها إلى الآن".

 


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