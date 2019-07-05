نجار ينتقم من سيدة بعد فسخ خطبته من ابنتها

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متابعات- مصطفى صابر

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شبرا الخيمة

خطبة فتاة

سرقة شقة

ضبط نجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط نجار لقيامه بسرقة وحرق شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة من "خديجة ص" 40 عامًا عاملة نظافة بالتأمين الصحي ومقيمة أرض أم بيومي دائرة القسم بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تليفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وبفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار واحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي

وأظهرت الكاميرات أن "أحمد ا" 22 عامًا نجار ومقيم أم بيومي دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته 2 شاشة تليفزيون. وأقرت السيدة بوجود سابقة خلافات بينهما على إثر إنهاء خطبته بنجلتها "أمنية ي" 18 عامًا ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.

وتمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقة والدخول إليها بغرض السرقة وحال انتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعلة كانت بيده وفر هاربا وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها.


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