سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف

05 يوليه 2019 - 07:40 م

أعلنت الحكومة والأجهزة الرقابية، حالة الاستنفار في اليوم الأول لتطبيق الزيادة في أسعار الوقود، لمنع أي تلاعب في التعريفة الرسمية، ولحماية المواطنين من أية محاولات لاستغلالهم من جانب سائقي "الميكروباص".

وقال اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في الأسواق والمناطق التجارية وبمحطات الوقود، ومواقف نقل الركاب للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

وأكد، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك في حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين، مشيرا إلى أن الجهاز على استعداد لتلقي كافة الشكاوى.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة البعض استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، متوعدًا بأنه وفي إطار القانون لن يتوانى لحظة في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذلك تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

جاء ذلك في اجتماع بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، بحضور وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات.