إصابة 40 متظاهرًا فلسطينًيا برصاص الاحتلال في غزة

05 يوليه 2019 - 07:43 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 40 متظاهرا، بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها: " أصيب 40 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع"، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت وزارة الصحة أن 22 من بين الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي إن الجيش "اعتقل فلسطينييْن اثنين، عبروا السياج الأمني، جنوب القطاع".

وأضاف، في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر إن أحد المعتقليْن "ضبط معه سكين، وتم تحويلهما للتحقيق".

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

