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"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

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كريم
كريم

خالد الشرقاوي - متابعات

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قررت شركة كريم لخدمات النقل الذكي، زيادة أسعار رحلاتها بعد زيادة سعر الوقود اليوم الجمعة.
وأرسلت الشركة رسالة إلى عملائها منذ دقائق، أعلنت من خلالها زيادة أسعار خدماتها بعد إقرار الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية.
قالت الشركة، إن السعر الأساسي لاستخدام خدمة جو Go حاليا أصبح 7.7 جنيه لفتح العداد كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه.
بينما الانتظار سيحتسب على أساس 77 قرشا وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.

قامت الحكومة برفع أسعار المواد البترولية وقالت وزارة البترول في بيان إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 %، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.

وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 %.والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 %.

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