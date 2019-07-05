السفير المصري في بولندا يبحث أوجه التعاون البرلماني بين البلدين

05 يوليه 2019 - 07:57 م

التقى السفير حسام القاويش، سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، في مقر البرلمان البولندي مع مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في بولندا واهتمامها بتطوير أوجه العلاقات المصرية البولندية، وما يوليه الجانب المصري من عناية خاصة لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وقام سفير مصر في بولندا باستعراض آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستثمارية الجارية في مصر، وكذا ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العاميين الماضيين من نشاط كبير في تبادل الزيارات على المستوى الرسمي. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب البولندي في مصر.

ومن جانبه، وجه رئيس المجموعة البرلمانية الشكر للسفير المصري على حرصه على تحقيق التواصل المستمر مع المجموعة والسعي الحثيث للدفع بالعلاقات المصرية البولندية إلى آفاق جديدة.

هذا، وقد أكد القاويش خلال اللقاء على أهمية استمرار التواصل مع المجموعة البرلمانية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في الفترة المقبلة.