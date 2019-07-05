» التشيكل الرسمي لمباراة السنغال وأوغندا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخبا أوغندا والسنغال تشكيل الجانبين ، للمواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة، في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو 19 يوليو .
وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي :
حارس المرمى: أميجو جوميز
خط الدفاع: لامين جاساما- شيخو كوياتيه- خاليدو كوليبالي- يوسف سبالي .
خط الوسط: بابا نداي- إدريسا جاي- هنري سايفت- إسماعيل سارا .
خط الهجوم: ساديو ماني- مباي نيانج .
فيما جاء تشكيل أوغندا على النحو التالي :
حراسة المرمى: دينيس أونيانجو .
خط الدفاع: موجابي- جوكو- حسن واسوا- جوت فري والوسيمبي .
خط الوسط: ميشيل عزيرا- عبده لومالا- فاروق ميا- خالد أوتشو .
خط الهجوم: إيمانويل إكوي- باتريك كادو .
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