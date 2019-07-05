السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

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وكالات

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«تميم»: اتفقت مع أمير الكويت على ضرورة المصالحة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح". 
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.
وتم تأكيد أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الأمن القومي العربي، حيث أعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما تم بحث التعاون الثنائي، حيث ثمن الشيخ صباح العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، مؤكدًا استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدا بتميز العلاقات المصرية الكويتية، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مشددا على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائى بين البلدين في شتى المجالات، فضلًا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.

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