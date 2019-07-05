سقوط 23 متهمًا وضبط 700 قرص مخدر

05 يوليه 2019 - 08:33 م

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة علي البؤر الإجرامية بمختلف أنحاء المحافظة أسفرت عن ضبط 23 متهما وكمية من المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات التي أجريت بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث التي تم شنها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 23 متهما و23 قضية اتجار و640 جرام حشيش و147 جرام هيروين و1000 جرام بانجو و700 قرص مخدر.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتواصل مديرية أمن الجيزة، حملاتها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.