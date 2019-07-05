  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

خطة الحكومة لمواجهة رفع تعريفة المواصلات

محكمة الاسرة

قانون «النفقة» الجديد: الدفع وإلا

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

مخدرات

المزاج ليس للرجال فقط.. 27% من المتعاطين "إناث"!

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

أرشيفية

بشرى للأطباء.. وحدات سكنية وزيادة البدلات وتخفيض مدة الترقيات

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

الضبطية القضائية

سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف

بشرى للأطباء.. وحدات سكنية وزيادة البدلات وتخفيض مدة الترقيات

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما سيحدث لسكان "الإيجار القديم" بعد تعديل القانون

#

الإسكان: 178 ألفا تنطبق عليهم شروط إعلان الإسكان الاجتماعي العاشر

#

"الإسكان الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأهالي الصعيد

#

"الوزراء": توفير وحدات سكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحي للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين، ووزارة المالية.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيًا على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيًا تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التي ستقدم خدمات متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.

ووافق رئيس الوزراء بصورة مبدئية على بعض المقترحات التي طرحها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات، أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية أولوية الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصرى، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقي لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية.

وطالب رئيس الوزراء، بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعي الخاص بهذه المقترحات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة ً إلى أن الوزارة بالفعل تقدم عددًا من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن الاجتماع شهد أيضًا طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌطالبًا بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الحرية والتغيير": نرأس المجلس السيادي 18 شهرا والعسكري 21
» "الأزهر للفتوى الإلكترونية" يستعد لموسم الحج بالبث المباشر
» شاهد.. محاولة هروب جماعية لمساجين بالجزائر
» أبو مازن: لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الآن
» مفاجأة.. منتخب المغرب يودع منافسات أمم إفريقيا
» "كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين
» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان