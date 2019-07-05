» مفاجأة.. منتخب المغرب يودع منافسات أمم إفريقيا

05 يوليه 2019 - 08:54 م

فجر منتخب بنين أولى مفاجأت كأس الأمم الإفريقية بعدما أطاح بالمغرب من «الكان»، عقب الفوز عليه بركلات الترجيج بنتيجة 4/1، في دور الـ16 من البطولة.



وكان التعادل الإيجابي 1-1 حسم الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يلجأ إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، ليستمر التعادل بين المنتخبين، ويتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي .

كان منتخب بنين، قد تقدم أولاً عبر اللاعب مواز أديليهو فى الدقيقة 53 من خلال عرضية أمام المرمى قابلها مباشرة داخل المرمى فى خطأ دفاعي فادح للاعبي المغرب .

وجاء هدف التعادل لمنتخب المغرب عبر اللاعب يوسف الناصيري فى الدقيقة 76 من خلال انفراد أمام المرمى .

وحصل المنتخب المغربي، على ركلة جزاء تسبب فيها أشرف حكيمي بذكاء فى الدقيقة 92، وسددها حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادي أياكس الهولندي ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر لحارس بنين، لتستمر النتيجة 1-1 بين المنتخبين قبل اللجوء لأشواط إضافية .

وصعد منتخب المغرب، إلى دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما حل منتخب بنين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط .