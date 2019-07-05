"شعبة المخابز": لا زيادة في سعر رغيف الخبز بعد ارتفاع البنزين

05 يوليه 2019 - 09:00 م

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين، على سداد فروق تكلفة إنتاج رغيف الخبز، لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار السولار والبنزين، للحفاظ على جودة الإنتاج والحجم.

وأضاف، خلا تصريحات إعلامية، أنه لا زيادة على أسعار رغيف الخبز لمن يحملون بطاقات التموين، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز سيحصلون على فرق تكلفة إنتاج رغيف الخبز في الحساب البنكي لكل مخبز يمكن لصاحب المخبز صرفها يوم الأحد المقبل.

وكانت وزارة البترول أصدرت، اليوم الجمعة، بيانا رسميا بأسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز بعد الزيادة الجديدة