عامل يمزق جسد جاره بسبب الأطفال

05 يوليه 2019 - 09:05 م

شهدت مدينة شبرا الخيمة واقعة قتل بشعة، حيث أقدم عامل علي تمزيق جسد جاره بسكين حتي أرداه قتيلًا لخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بالتحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية، كانت بتلقي المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بوفاة "محمد ح ي" عامل إثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة ك ا" عامل لوجود خلافات بينهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، علي أثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين" حتى أراده قتيلاً.