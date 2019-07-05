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واشنطن تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجتماع حول إيران

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بدء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
بدء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

المصريون ووكالات

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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد اجتماع خاص، لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.
جاء ذلك في بيان صدر، الجمعة، عن بعثة الولايات المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تتخذ منها الوكالة الدولية مقرا لها.
والإثنين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب، المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.
وأوضحت الوكالة، أن مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة، والمحدد بـ300 كغ.
وأوضح البيان، أن جاكي وولكوت، السفيرة الأمريكية لدى الوكالة، التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة آخر تقرير حول أنشطة إيران النووية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود الوكالة، وتؤكد على ضرورة التحقق فيما إن كانت إيران أوفت بالتزاماتها في الاتفاقية النووية أم لا.
وأشار البيان، إلى أنه "من المهم أن يمارس مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كامل سلطته في هذا الصدد".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية. -

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