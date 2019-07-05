مجلس الوزراء: غرفة عمليات على مدار الساعة لهذا السبب

05 يوليه 2019 - 11:30 م

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع المحافظات لمراقبة الأسواق، ومنع استغلال تحريك أسعار الوقود مشيرا الى أن رئيس الوزراء تواصل مع كافة المحافظين اليوم، والذين أكدوا على استقرار حالة النقل في المحافظات، وأنه تم إبلاغ كافة مواقف سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، الجمعة، أنه تم مراعاة إحداث نوع من التوازن بين كل الأطراف من السائقين والمواطنين في التعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يكون هناك استغلال في التعريفة الجديدة، منوها بأن من يلاحظ وجود تلاعب في التعريفة يمكنه الاتصال على بوابة الشكاوى الحكومية للإبلاغ.

