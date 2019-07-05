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نصائح هامة للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين

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وجه حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، نصائح للمواطنين بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، قائلا:" على كل مواطن ترشيد استهلاك المنتجات البترولية لمواجهة الزيادة في الأسعار، والبحث عن البدائل، ونشجع المواطنين على تغيير نظام السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي، لأنه يتميز بكفاءة عالية ".
وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، تقديم الاعلامي عمرو أديب المذاع على قناة mbc مصر اليوم الجمعة: "وصلنا إلى سعر التكلفة ولكننا بعيدون عن السعر العالمي، وكـ متوسط سلة المنتجات البترولية لا يوجد دعم حاليا، ولكن بعض المنتجات البترولية ما زال بها دعم"، مضيفا:" في شهر سبتمبر سيكون هناك تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية".
وتابع :"المنتج كان به تشوهات في قطاع البترول ومنظومة هيكل التسعير لم تكن مضبوطة، وكان يستفيد الأغنياء من الدعم ولا يستفيد الفقراء، وكان من الضروري إصلاح هيكل التسعير وتم إجراء برنامج الإصلاح وكان البرنامج متدرج على مدار 5 سنوات كي نصل إلى سعر التكلفة في المنتجات البترولية".
واوضح " عبد العزيز" أن التسعير التلقائي يأخذ في الحسبان 3 عناصر، وهو سعر خام برنت وسعر الصرف وأعباء التداول، وسوف تقوم لجنة التسعير بتحديد أسعار المنتجات البترولية وفقا للعوامل الثلاثة ويتحرك السعر وفقا لتلك المعطيات".


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