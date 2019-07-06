زاهي حواس: "هذا اليوم كان يوم أسود في تاريخ الآثار المصرية"

06 يوليه 2019 - 12:00 ص

عقب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، على بيع رأس توت عنخ آمون بصالة مزادات بلندن، بما يوازة بـ 6 ملايين دولار " منذ يومين قائلا :" كان يوم أسود في تاريخ الآثار المصرية".



وأوضح "زاهي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أن ما فعلته صالة «كريستيز» للمزادات يسيىء إلى تاريخها، وقد ارتكبت جريمة أخلاقية، منوهًا بأن وزير الآثار سيجتمع يوم الإثنين المقبل مع اللجنة القومية لاستعادة الآثار المسروقة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون تاريخيا.

