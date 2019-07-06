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ساديو ماني: منتخب السنغال لم يحضر للنزهة في القاهرة

الرياضة

ساديو ماني يقود السنغال أمام زيمبابوي
ساديو ماني يقود السنغال أمام زيمبابوي

المصريون ووكالات

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أكد ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال أنهم لم يحضروا إلى مصر للنزهة ولكن بحثاً عن لقب بطولة أمم إفريقيا.
وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة أمم إفريقيا، إن هدفهم الأول هو اللقب وليس هناك غير ذلك.
وأضاف "بالطبع هدفي الأول هو الفوز باللقب، بالتأكيد نحن هنا فقط من أجل الفوز به.. أشعر دائما بالرغبة في مساعدة زملائي بطريقة لعبي أتمنى أن أستطيع مساعدة بلدي السنغال لتحقيق إنجاز كبير.. باختصار أنا دائما أقول إنني أريد تحقيق الفوز وهذا كل شيء".
وأوضح أن الأجواء في مصر رائعة وكل شيء يسير بشكل جيد.
وتابع: "سعيد جدا بالتواجد في مصر وأشعر بالود والترحاب من الجميع، منذ وصولي إلى هنا وكل شيء أراه إيجابيًا.. الأشخاص رائعون والتعامل معنا ومع الجميع طيب للغاية.. أُقدر بشدة الجهود المبذولة من الجميع، التنظيم حقا رائع جدًا".

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