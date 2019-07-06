نجم الزمالك: أتعرض لابتزاز شديد .. وأحذر الجميع مما يحدث

06 يوليه 2019 - 06:13 ص

كشف محمود علاء - نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر - عن تعرضه لابتزاز شديد من بعض الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صفحات وهمية باسمه ويطالبونه بأموال مقابل غلقها.



وقال "علاء" في تصريحات نقلتها صحيفة "العين" الإماراتية : "الأمر أزعجني بشدة وفوجئت بزملائي يتحدثون معي عن هذه الصفحات، وإن هناك من ينتحل شخصيتي ويتحدث مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وحذر "علاء" الجماهير من التفاعل مع تلك الصفحات ، مؤكدًا أنه لا علاقة له بها وأن تركيزه منصب على الحصول على بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مصر".



