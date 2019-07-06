» وفاة نجم الإسماعيلية الصاعد بسرعة الصاروخ بعد غرقه في البحر

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عبدالله عصام بكري

كشفت منطقة الإسماعيلية لكرة القدم عن وفاة عبدالله عصام بكري - لاعب فريق أبو صوير - غرقا بشاطيء أبو سلطان.

ونعي مجلس إدارة فرع الإسماعيلية لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد الزغبي والمستشار سيد يونس نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس ياسر الشوكي والدكتور نصر فشير والمهندس أحمد رشدي والعاملين بالفرع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اللاعب عبدالله عصام البكري لاعب الفريق الأول بنادي أبو صوير الذي وافته المنية غرقا بأحد شواطئ أبو سلطان.

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