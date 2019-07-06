فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

06 يوليه 2019 - 09:52 ص

تسببت الفنانة المقيمة في الكويت شيماء علي، في ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت حالة من الجدل عقب ظهورها في مقطع فيديو بوجه متورم بشكل واضح مع ظهور البقع الداكنة تحت عينيها.

وقالت شيماء في الفيديو: إنها كادت تنهار في عيادة طبيب الأسنان وأنها بكت كثيرًا بسبب الألم.

وأوضحت أنها ليست "دلوعة"، إلا أنها لم تتمكن من تحمل الوجع في هذه المرة، حيث إنها أجرت عملية زراعة أسنان وقص لثة.

وأثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات حيث تعاطف معها الكثيرون مشيرين إلى أن قص اللثة أمر مؤلم جدا.

بينما علق آخرون إن وجهها متورم بسبب التجميل، فيما تساءل غيرهم عن سبب تعذيب النجمات لذواتهن بهذا الأسلوب.



