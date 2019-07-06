يشعل النار فى جسده بسبب خلافات مع زوجته

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أقدم عامل على الانتحار بحرق جسده لمروره بأزمة نفسية وخلافات متكررة مع زوجته فى منطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة عامل بفرن "محمد.خ" 25 سنة، متزوج وأقدم على الانتحار بإشعال النار فى نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات مع زوجته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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