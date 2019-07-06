» فنانة شهيرة تحصل على منزل في سويسرا.. لهذا السبب

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الفنانة جيهان قمري
الفنانة جيهان قمري

متابعات - أمينة عبد العال

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لبنان

سويسرا

جيهان قمري

حصلت الفنانة جيهان قمري على منزل في سويسرا  كهدية من زوجها طبيب الأسنان.

وتحتفل الفنانة اللبنانية اليوم بعيد ميلادها الـ50، إذ وُلدت الفنان جيهان قمري في 5 يوليو 1969.

 ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة جيهان قمري.

- ولدت جيهان قمري في لبنان لأم مصرية وأب لبناني، وعاشت لفترة طويلة من حياتها في لبنان.

 - عملت في بداية حياتها كمذيعة بقناة فضائية لبنانية.  - بعد العمل في التليفزيون، عملت راقصة للفرقة اللبنانية للفنون الشعبية (أسرار).

- استقرت في مدينة القاهرة بعد أن عاشت لسنوات في لبنان.

 - وقالت في تصريحات صحفية، إنها نجت من الموت بأعجوبة، ففي أثناء سيرها بسيارتها وقع حادث تصادم أمامها بين أكثر من سيارة، وعندما حاولت تفادي الأمر بالسير بجوراهم تفاجأت بسيارة مسرعة اصطدمت بها من الخلف لتتابع تصادم السيارات واحدة تلو الأخرى، وتصاب إثرها بكدمات في الكتف واليدين والقدمين، ووصفت الأمر بأنها نجت من الموت بأعجوبة.

  - تزوجت من طبيب الأسنان اللبناني باسم السواح، في جو أسري بعيدًا عن الصحافة، الزواج تم في لبنان، وكان السواح أهدى عروسته منزلًا في سويسرا وخاتمًا من الألماس الحر هدية زواجهما.

 - أثارت الجدل خلال استضافتها ببرنامج "الوسط الفني"، حين قالت: "أنا كنت بحلم أعدي من جنب عادل إمام، قالولي فيه مشهد على السرير، والزعيم قالي هقطعك بوس وأخدت تصريح من مراتي".


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