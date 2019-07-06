» الصحافة المغربية تتحدث عن خروج «الأسود» أمام بنين

06 يوليه 2019 - 04:41 م

سيطرت حالة من الصدمة الشديدة على الشارع الرياضى المغربى بعد الخروج المفاجئ لمنتخب بلادهم أمام بنين فى دور الـ16 لمسابقة كأس أمم إفريقيا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابى 1ــ1 .

وفشل المنتخب المغربى فى تحقيق الفوز خلال الأدوار النهائية فى كأس إفريقيا فى الـ15 سنة الأخيرة، حيث يعود آخر فوز إلى سنة 2004 أمام المنتخب المالى برباعية نظيفة، ضمن منافسات نصف نهائى النسخة التى أُقيمت بتونس .

وجاءت عناوين الصحف قوية بعد صدمة الخروج المهين والمفاجئ أمام منتخب بنين الذى أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط .

البداية مع موقع «البطولة» فجاء عنوانه: فى يومٍ صعب.. «السناجب» تصنع المفاجأة بهزم «الأسود« بركلات الحظ .

وفى صحيفة المنتخب فجاء عنوانها: «النجمة الأفريقية بقيت يتيمة ».

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الوطنى الذى علق عليه المغاربة آمالا كبيرة وأدخله الخبراء والمحللون المونديال الإفريقى فى ثوب المرشح للقب، خيب الظن وخرج بأبشع صورة من دور الثمن، لتبقى النجمة الإفريقية التى تحصل عليها الجيل الأسطورى بقيادة المبدع أحمد فرس سنة 1976 يتيمة .

حيث جاء عنوان صحيفة «هسبريس»: ركلات الجزاء تنهى حلم المغاربة بمواصلة المشوار فى كأس إفريقيا .

ونشرت الصحيفة تصريحات رينارد المدير الفنى للفريق بشأن مسألة البقاء او الرحيل عن تدريب منتخب أسود الأطلس: «ثلاث سنوات ونصف وأنا فى المغرب ومع اللاعبين، وقرار البقاء أو الرحيل سيتم اتخاذه فى الوقت المناسب، أكيد من طرف الكل ».

وأضاف: «أشكر الجميع على دعمهم لنا طيلة الثلاث سنوات ونصف الماضية يجب أن نتذكر الأشياء الجميلة، وهذه هى كرة القدم ».

أما صحيفة «شعب بريس» فجاء عنوانها «رحلة أسود الأطلس تتوقف عند دور ثمن الكان بعد هزيمة قاسية أمام منتخب بنين ».

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من لاعب يفكرون فى الاعتزال الدولى حيث أعلن مبارك بوصوفة القائد الثانى للمنتخب اعتزاله اللعب الدولى والاكتفاء بما قدمه الفترة الماضية بالإضافة إلى كريم الأحمدى، ونورالدين أمرابط، ومهدى بنعطية وخالد بوطيب، ويونس بلهندة .

أما صحيفة «العلم» فجاء عنوانها: صدمة جديدة.. المغرب خارج «الكان» على يد بنين وزياش .

وأشارت إلى أنه عكس كل التوقعات لم يفلح المنتخب المغربى فى المرور للدور ربع النهائى لبطولة كأس امم أفريقيا، وانهزم أمام ذهول الجميع أمام منتخب بنين بالركلات الترجيحية 4ــ1، بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بهدف لمثله، ليكون بذلك أول المغادرين لهذا العرس الكروى القارى.

جاء عنوان صحيفة «الصحراء»: ضربات الترجيح توقف مسيرة أسود الأطلس فى «كان مصر 2019 ».

أما صحيفة «أحداث انفو» فعنونت: البنين تنهى حلم الأسود بالتتويج بلقب الكان للمرة الثانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى وأعضاء المجلس عقدوا اجتماعا حاسما فى القاهرة عقب انتهاء المباراة لحسم فى مصير الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب .

وفى خبر ثالث أشارت صحيف «أحداث انفو» إلى وفاة مسن لحظة تسجيل هدف البنين الأول فى مرمى الأسود، وذلك بمقهى «المنظر الجميل» بخنيفرة ليتم نقله على الفور إلى المستشفى .

وأفادت مصادر محلية، أن المواطن المغربى، وقع مغشيا عليه بإحدى مقاهى المدينة حين كان يتابع مباراة المغرب ضد نظيره بنين، مشيرا إلى أن قلب المتوفى البالغ من العمر 68 سنة، لم يتحمل صدمة هدف الخصم فى شباك ياسين بونو .

وأضافت نفس المصادر، أن الضحية فارق الحياة وهو فى طريقه إلى المستشفى الإقليمى لخنيفرة داخل سيارة الإسعاف .

أما صحيفة «كود» فأشارت إلى أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة بمدينة القصر الكبير جراء سكتة قلبية تعرض لها خلال متابعته لمباراة المنتخب المغربى .

وذكرت مصادر من عين المكان، أن المعنى بالأمر سقط على الأرض مغشيا عليه داخل إحدى المقاهى بوسط المدينة بعد ضياع حكيم زياش لضربة جزاء فى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة .

أما موقع «موند بريس» فجاء عنوانه: المغرب يودع كأس أمم أفريقيا، فأشارت إلى أن منتخب المغرب الذى كان من أبرز المرشحين لإحراز لقبه الثانى بعد 1976، فشل فى استغلال النقص العددى لبنين بطرد عبدو أدينون .

أما عنوان صحيفة اليوم 24 فجاء: صدمة.. الأسود خارج «الكان» بعد هزيمتهم ضد «السناجب».

ونفس الأمر تكرر فى عنوان «ماروك تلغراف» الذى جاء «صدمة قوية.. الأسود تغادر الكان».

أما عنوان صحيفة «أكادير 24 ساعة»، فجاء المنتخب المغربى يودع منافسات كأس افريقيا بعد مباراة عصيبة للنسيان أمام البنين.