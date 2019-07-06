» «جريس» و«أبياه» يفرضان السرية على تدريبات تونس وغانا

06 يوليه 2019 - 04:52 م

فرضا الفرنسي آلان جريس المدير الفني لتونس وجيمس كويسي أبياه المدير الفني لغانا سياجًا من السرية على استعداد الفريقين، وذلك قبل يوم من المواجهة المرتقبة التي ستجمع الجانبين على ملعب الإسماعيلية في التاسعة مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا.

فقد اكتفى جريس بمعمل معاينة لاستاد الاسماعيلية رفقة معاونيه لمده دقائق وغادر الاستاد بعدها رافضا الحديث مع بعض وسائل الإعلام الموجودة بالاستاد التابعة للكاف أو اللجنة المنظمه كما رفض جريس إقامة مران فريقه على الملعب الذى وفرته لجان البطولة، ملعب القناه القديم، وواصل قيادة مران فريقه على ملعب فندق الإقامة مستعينا بأمن الفندق إضافة إلى الأمن المرافق لهم وملازما لنحركاتهم لإبعاد الإعلام وحتى شباب المتطوعين الذى يقوم بالترجمة لم يبقيه جريس بالمران واكتفى جريس بالقول إن لنا موعد بالمؤتمر الصحفي الذى ينظمه الكاف ظهر الغد بالاستاد .

ولم يختلف الحال عند ابياه المدير الفنى لغانا ففى الوقت الذى قبل المران على ملعب القناصه وحضور الإعلام لعشر دقائق فقط من بدايته الا أنه عاد ليؤكد ان مران فريقه سيكون مغلقا ولن يسمح بوجود أحد أثناء مران فريقه .



