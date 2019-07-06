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بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين ووزارة قطاع الأعمال العام

الحياة السياسية

وزير التموين والتجارة الداخلية،
وزير التموين والتجارة الداخلية،

عصام الشربيني

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توقيع بروتوكول الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

وقع اليوم  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و/هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام برتوكول تعاون بين الوزارتين وذلك للاستفادة من المجزر والمحجر المملوك لشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تجهيز وتسمين وذبح الأبقار والتي تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإستيرادها من خارج البلاد لتوزيعها على جميع منافذ وزارة التموين بجميع أنحاء الجمهورية.

وقد قام بالتوقيع ايضاً على البروتوكول السيد اللواء / احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسيد المهندس / محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

واكد المصيلحي بأن توقيع هذا البرتوكول يأتي فى إطار اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة التموين ووزارة قطاع الاعمال ممثلة فى شركاتها التابعة لتوفير السلع الاساسية بجودة عالية وسعر مناسب وهي من الامور الهامة وتطبيقها يساعد على توفير واتاحة السلع على أسس اقتصادية سليمة وقابلة للمنافسة وليس على الاحتكار او التمييز، كما ان التعاون بين شركات قطاع الاعمال وبعضها البعض وكذا التعاون مع شركات القطاع الخاص يحقق الهدف الأساسي وهو توفير السلع وإتاحتها بكميات واسعار مناسبة.

وأشار السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي بهدف الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة لدى الشركة القابضة للتشيد والتعمير ممثلة فى شركة جنوب الوادى للتنمية والتي تمتلك 28 الف فدان بمنطقة توشكى حيث انشات الشركة مجزر آلي بتوشكى بطاقة ذبيح 360 رأس ماشية / يوم
وكذا محجر ومزرعة تسع نحو 10 الألف رأس أبقار وأغنام وسيتم استغلال هذه الطاقات مع وزارة التموين والشركة القابضة الغذائية لتوفير اللحوم من خلال ذبح روؤس الماشية بالمجازر الحدودية بهدف توفير اللحوم بكافة منافذ وزارة التموين.

ومن ناحية اخرى استعرض وزير قطاع الاعمال العام ملامح إعادة هيكلة شركات النقل البحري والبري التابعة للوزارة، وهو ما اكد عليه وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين فى منظومة النقل وخاصة نقل السلع التموينية من خلال منظومة نقل موحدة للسلع

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