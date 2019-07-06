هذا الخماسي يحدد موقف مصر من التتويج بـ«الكان»

06 يوليه 2019 - 05:09 م

سلطت مجلة "فرانس فوتبول" الضوء بشكل كبير على منتخب مصر، قبل مواجهة اليوم السبت أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أفريقيا .

واختارت المجلة خمس لاعبين من المنتخب الوطني، حيث لقبتهم بلاعبي الظل، في إشارة إلى قلة الاهتمام من جانب الجماهير والإعلام بما يقدمه ذلك الخماسي .

وفي السطور القادمة نستعرض معًا أبرز ماذكرته المجلة الفرنسية عن خماسي منتخب مصر :-

1- محمد الشناوي

وصفت المجلة الفرنسية حارس مرمى المنتخب الوطني بأفضل معوض للأسطورة عصام الحضري، حيث امتدحت تألقه في مباريات منتخب مصر الثلاثة أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا .

وأضافت أن الشناوي يعتبر الحامي الأول لعرين الفراعنة ، حيث رأت أنه يكون مقنع جدًا في الالتحامات الهوائية وكذلك بين الخشبات الثلاث .

2- أحمد المحمدي

اللاعب الذي شارك في بطولتي أمم أفريقيا 2008 و2010 وفاز بهما مع منتخب مصر، يمتلك خبرة كبيرة الآن وهو يحمل شارة القيادة للمنتخب المصري .

لاعب أستون فيلا الحالي أصبح يسجل أهدافًا بعدما سجل هدفين في شباك الكونغو و أوغندا، لكنه أيضًا لا ينسى مهامه الدفاعية وهو مامكن المنتخب الوطني من الإبقاء على شباكه نظيفة .

3-محمود علاء

المجلة الفرنسية أكدت أن علاء الفائز مع الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، يظهر في البطولة كأفضل العناصر المفاجئة للمنتخب الوطني .

وأضافت أن علاء أصبح رمزاً للصلابة الدفاعية إلى جانب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي .

4-أيمن أشرف

وصفته المجلة بأنه أقل شهرة من أحمد المحمدي، لكنها أكدت أيضًا أنه من أكثر اللاعبين المتابعين من قبل المصريين في البطولة .

وأضافت المجلة بأن تعاون أشرف مع محمود حسن "تريزيجيه" أثمر عن خطورة كبيرة للمنتخب الوطني في مبارياته الثلاث بالبطولة حتى الآن .

5-عبد الله السعيد

راهنت المجلة على استعادة عبد الله السعيد لمستواه في باقي مباريات البطولة .

وأضافت أن السعيد ورغم عدم قدرته على تسجيل هدف في أي مباراة حتى الآن، الا أن اسهاماته غير الملحوظة حتى الآن، ستعود مجددًا في الأدوار المقبلة، مراهنة في ذلك على خبرته الكبيرة .