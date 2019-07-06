مفاجأة صادمة.. وفاة لاعب كرة قدم غرقًا بقناة السويس

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اللاعب الراحل
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أعلنت منطقة الإسماعيلية لكرة القدم، وفاة اللاعب عبدالله عصام بكري، لاعب الفريق الأول بنادي أبوصوير غرقا بقناة السويس أمام إحدى القرى السياحية بمدينة أبوسلطان.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي اليوم الجمعة، بلاغا من مستشفى فايد المركزى، بوصول شاب جثة هامدة نتيجة للغرق، حيث تم وضعه بمشرحة المستشفى قبل أن تتسلمة أسرته ودفنه بعد استخراج التصاريح اللازمة.

وأشار شهود عيان إلى أن الشاب تعرض حسب رواياتهم إلى الإصابة بالشد العضلي، مما أدى إلى عدم قدرته على الخروج من المياه، كما فشلت محاولات أصدقاء له في إنقاذه وإخراجة حيًا.

وقال شهود العيان، إن الشاب الغريق يدعى عبدالله عصام عبدالعظيم بكرى، 19 عامًا، والده يعمل بمجلس مدينة أبوصوير، وهو ولد وحيد على ابنتين شقيقتين وهو شاب محبوب بين الناس ومعروف عنه الأخلاق والاحترام، وحاصل علة دبلوم صنايع هذا العام.

ونعي مجلس إدارة فرع الإسماعيلية لكرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اللاعب عبدالله عصام البكري لاعب فريق أبو صوير.


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