احصل على 450 يورو شهريًا وقطعة أرض في جزيرة يونانية

06 يوليه 2019 - 05:32 م

من المفارقات العجيبة التي تزخر بها حياتنا أن تجد أماكن تعج بالسكان وتشكو الزحام المفرط، في الوقت الذي تستجدي فيه أماكن أخرى السكان، بل وتغريهم بالأموال.

تعاني جزيرة «انتيكيثيرا» اليونانية من ندرة السكان إلى حد الشح، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 24 نسمة فقط.

وبحسب تقرير خاص نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الجزيرة العجيبة، فإن مجلس بلدية «انتيكيثيرا» رصد برنامجاً تحفيزياً لجذب سكان جدد إلى الجزيرة.

ويتضمن البرنامج مبلغ 450 يورو شهرياً كمكافأة أو كراتب شهري إلى جانب قطعة أرض وطعام يومي مجاني لكل شخص يرغب بسكنى الجزيرة، وذلك على أمل النهوض بتعدادها من 24 إلى 300 نسمة.

و«انتيكيثيرا» جزيرة خلابة تقع على حافة بحر «إيجة»، بين «كريت» و‌«بيلوبونيز». وتبلغ مساحة «انتيكيثيرا» تحديداً 7,89 أميال مربعة «20,4 كيلومتراً مربعاً». وتعتبر وجهة مثالية لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة مثل الرياضات المائية.

ويقول أندرياس كاراكالاكيس، رئيس مجلس بلدية «انتيكيثيرا»: «منذ أن أعلنا عن برنامج المكافآت الجديد لاستقطاب السكان إلى «انتيكيثيرا»، تلقى المجلس حتى الآن 15 طلباً من عائلات بأكملها للانتقال إلى الجزيرة والعيش بها».