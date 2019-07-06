تكريم غير متوقع لنجل "ساطع النعماني" بإستاد القاهرة

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المنتخب

دور ال 16

ساطع

نعامى

الرئيس السيس

كرمت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الافريقية، تكريم الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم ابنه في أن يكون جزءا من مباراة للمنتخب المصري، وذلك حين يلتقي الفراعنة مع جنوب أفريقيا مساء اليوم السبت .

وينضم "ياسين" نجل الشهيد ساطع النعماني، لبرنامج الشباب في البطولة ويدخل إلى أرض الملعب ويده في يد نجم من نجوم منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مع الأطفال المرافقين للفريقين .

محمد فضل مدير البطولة: قال شعبية كرة القدم تجعلها دائما قادرة على خدمة المجتمع وإيصال رسائل إيجابية للناس ".

وتابع: "اللجنة المنظمة تحاول دائما تطبيق مبدأ اللعب من أجل رسالة إيجابية ونحن فخورون للغاية بالتواصل مع أسرة الشهيد ساطع النعماني وتحقيق حلم ابنه ".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوة لأسر الشهداء من ضباط الجيش والشرطة لحضور مباراة المنتخب الليلة في دور الـ 16 امام جنوب أفريقيا.


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