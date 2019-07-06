» نيجيريا تطيح بـ«الكاميرون» من أمم إفريقيا 2019

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تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون «حامل اللقب» 3 / 2، اليوم السبت، في دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر الجاري .

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 19 ثم تعادل المنتخب الكاميروني عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 41 ثم أضاف كلينتون موا نجي هدف التقدم للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكاميروني 2 / 1 .

وفي الشوط الثاني سجل إيجالو الهدف الثاني له وللمنتخب النيجيري في الدقيقة 63 ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله أليكس إيوبي في الدقيقة 66 .

وكان المنتخب الكاميروني تأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف غانا، فيما تأهل المنتخب النيجري بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف مدغشقر .

ويلتقي المنتخب النيجيري في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين المصري والجنوب أفريقي التي تقام في وقت لاحق من اليوم .

يذكر أن المنتخب الكاميروني توج باللقب خمس مرات كان آخرها في 2017، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب ثلاث مرات كان آخرها في 2013 .


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