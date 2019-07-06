هجوم سلفي على وجدي غنيم لتشبيهه الإخوان بالمهاجرين

06 يوليه 2019 - 09:11 م

أشعلت تصريحات الداعية الإخواني، وجدي غنيم، حول موقف الإخوان في الخارج بعد هروبهم من مصر، المعركة مجددًا بين أنصار التيار السلفي وجماعة الإخوان في الخارج، ففي الوقت الذي أكد فيه "غنيم" أن هروب الإخوان خارج مصر بعد عزلهم من حكم مصر هو جهاد في سبيل الله، وشبّه غنيم إخوان الخارج بأنهم مثل المهاجرين في عهد الرسول "صلى الله عليه وسلم"، واستعان "غنيم" ببعض الآيات القرآنية لتعزيز موقفه.



من جانبه، أكد سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، أن الشيخ وجدي غنيم هو جاهل بالشرع، وهو يُفسر القرآن بفهمه الضعيف وعقله السقيم، ويُسمي إرهاب الإخوان جهادًا في سبيل الله، ويُسمي هروبهم خارج مصر هجرة في سبيل الله، وفي الحقيقة هم متطرفون منحرفون، وليسوا مجاهدين، هم خائنون لأوطانهم، ويُحرضون على التخريب والتدمير.



وأكد "عبد الحميد"، لـ"المصريون"، أن وجدي غنيم من قيادات الإخوان الذين حرضوا على العنف والتفجير والتكفير، وأنه هارب من أحكام قضائية ضده؛ لتورطه في أعمال عدائية ضد مصر والمصريين، ويجب على الإنتربول الدولي تسليمه لمصر لتنفيذ العقوبات عليه.

من جانبه، قال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن تصريحات وجدي غنيم هي تصريحات تنم عن تطرف وخطأ كبير، وجانبها الصواب إلى أقصى الحدود.



وأكد "الزعفراني"، لـ"المصريون"، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشبيه الخلافات السياسية التي حدثت في مصر، وكان الإخوان أحد أطرافها، بالمهاجرين في عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، لأن السياسة فيها خلافات وآراء نسبية، وتحتمل الصواب والخطأ لكن الثوابت الدينية هي صحيحة ومؤكدة، ولا يجوز التشبه بها أو العبث بها لصالح خدمة أهداف معينة.



وشدد "الزعفراني"، على أن تصريحات "غنيم" ستقود إلى انتشار مزيدٍ من موجة التطرف والإلحاد؛ وذلك نتيجة خلط الدين بالسياسة واستخدام فئة محددة للدين الإسلامي الحنيف لخدمة أهدافها.



وأكد "الزعفراني"، أن "غنيم" وبعض قادة الإخوان يحاولون جذب مزيدٍ من التعاطف الشعبي معهم بعد سقوطهم من حكم مصر، ولكن عليهم أن يبتعدوا عن الثوابت الدينية.