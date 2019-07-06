» إصابة 20 إثر انفجار غاز بمركز تسوق في فلوريدا الأمريكية

06 يوليه 2019 - 10:20 م

أصيب 20 شخصا على الأقل، السبت، إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز بأحد مراكز التسوق في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار حدث نتيجة لتسرب غاز في مطعم للبيتزا في مركز تسوق بمدينة "بلانتيشن" جنوبي ولاية فلوريدا.

وبينت أن الانفجار تسبب في إصابة 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأشارت إلى تضرر عدد من المحلات نتيجة الانفجار، وإغلاق الشارع الذي يقع به مركز التسوق.

وأظهرت لقطات مصورة وقوع أضرار جسيمة في أحد أجزاء المجمع، مع وجود نوافذ محطمة، وحطام متناثر.