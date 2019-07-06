  • الأحد 07 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أجيري

تعليق صادم لـ"أجيري" بعد خروج مصر من العرس القاري .. لن تصدق

صلاح

حزن وبكاء لاعبي المنتخب بعد فضيحة جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا تقصى مصر من أمم إفريقيا بهدف نظيف

أرشيفية

هذه أسباب زيادة أعداد المصريين المهاجرين للخارج

مشاجرات بمواقف السيارات

مشاجرات بسبب زيادات الأجرة.. من يحمي المواطن من «مافيا الميكروباص»؟

أرشيفية

هل تزداد أسعار المحروقات للمرة السادسة؟

محمد صلاح وعمرو وردة

مفاجأة عن دور «صلاح» في أزمة «عمرو وردة»

9 ضرائب كسرت ظهر الفقراء

ما أخذته الحكومة من دعم الوقود هل تعيده للفقراء؟

أبوتريكة وصلاح

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

جورجيا.. وقفة احتجاجية للمطالبة باستقالة وزير الداخلية

عرب وعالم

إصابة صهر رئيس جورجيا في إطلاق نار
إصابة صهر رئيس جورجيا في إطلاق نار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

#

وزير الداخلية يهنئ "سعفان" بمناسبة عيد العمال

#

وزير الداخلية يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

#

الجزائر.. ناشطون من حزب "أويحي" يطالبون برحيله

تظاهر العشرات، السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي، مطالبين باستقالة وزير الداخلية جيورجي كاخاريا.
جاء ذلك في إطار احتجاجات شعبية، لليوم السابع عشر على التوالي، على خلفية مشاركة وفد روسي في الدورة الـ26 للجمعية العامة البرلمانية الأرثوذكسية.
واستمرت الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الجورجي نحو ساعة واحدة، قام فيها المحتجون برفع شعارات مطالبة باستقالة وزير الداخلية جيورجي كاخاريا.
وأعلنت النيابة العامة الجورجية، الجمعة، أن بعض الأشخاص حاولوا من خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة تبليسي ليلة 20-21 حزيران/ يونيو الماضي الانقلاب على الحكومة في البلاد.
وأضاف النائب العام كوكا كاتسيتادزي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى النيابة العامة، أنّ المتظاهرين استخدموا القوة للسيطرة على مبنى البرلمان، في 20 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنّ القوات الأمنية أحبطت هذه المحاولة.
ويعتبر المحتجون، وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن إصابة عدد كبير من الأشخاص أثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين أمام البرلمان في 27 يونيو/ حزيران الماضي، لذلك ينظمون وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالته، وإطلاق سراح كافة المعتقلين في ذلك اليوم، وهم أكثر من 300 شخص.
وتسببت هذه الاحتجاجات في استقالة رئيس البرلمان إيراكلي كوباخيدزه من منصبه، إثر إعلان حزب "حلم جورجيا" الحاكم، انضمامه للمظاهرات في 21 حزيران/يونيو الماضي.
وانتخب البرلمان الجورجي في 25 حزيران/ يونيو مرشحًا حاكمًا لحزب "حلم جورجيا" (حزب الأغلبية)، رئيسًا جديدًا له بعد استقالة سلفه بعد احتجاجات عنيفة خارج المبنى.
وتم انتخاب "أرشيل تالكفادزي" بالإجماع، وعندما غادر المشرعون المعارضون الجلسة احتجاجًا على رفض الحزب الحاكم مناقشة موقف وزير الداخلية، الذي يعتبرونه مسؤولين عن الشرطة باستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرة.
وفي ظل هذه التطورات، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية، من السفر إلى جورجيا، اعتبارا من 8 يوليو/تموز المقبل.
وفي أغسطس/ آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.
وأتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على مصر
» ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته
» حد الرجم يشعل معركة بين «آيات عرابي» و«عصام تليمة»
» إصابة 20 إثر انفجار غاز بمركز تسوق في فلوريدا الأمريكية
» الأرجنتين تهزم تشيلي وتحصل على برونزية كوبا أمريكا
» لماذا لا يعاقب القانون في مصر على «التنمر»؟
» سر غياب «أبو تريكة» عن استوديو مباراة مصر وجنوب إفريقيا
» تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. انفجار ضخم يهز مدينة فلوريدا الأمريكية
» إطلالة مثيرة لـ «سما المصري» بإستاد القاهرة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان