» ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته

06 يوليه 2019 - 11:30 م

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت، البطاقة الحمراء الأولى له في مباراة رسمية والثانية في مسيرته، وذلك مع منتخب بلاده خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) أمام تشيلي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، "حصل ميسي على البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته الاحترافية، وكانت الأولى في 2005 في مباراة ودية أمام المجر، ولم يطرد من قبل مع برشلونة الإسباني".

وطرد ميسي رفقة التشيلي غاري ميدل بعد اشتباك عنيف بينهما عقب تدخل قوي من ميدل في الدقيقة 37 على ميسي، مما اضطر الحكم الباراغواياني ماريو دياز دي فيفار لطردهما.

وحصد المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية والمركز الثالث في (كوبا أمريكا)، بالتغلب على تشيلي بهدفين لهدف.

