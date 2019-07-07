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فرنسا.. "السترات الصفراء" تتظاهر للأسبوع الـ34 على التوالي

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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شهدت فرنسا، السبت، مظاهرات لذوي السترات الصفراء، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المشاركين في المظاهرات بالعاصمة باريس ساروا من ساحة الجمهورية إلى ميدان كاتالونيا.
وأضاف أن الشرطة منعت الاحتجاج أمام كاتدرائية نوتردام والبرلمان وفي شارع الشانزليزيه؛ دون وقوع صدامات أو أعمال شغب.
وفي مدينتي ليون ومونبلييه (جنوب)، طالب المحتجون باستقالة ماكرون، فيما شهدت تولوز (جنوب) صدامًا بين المشاركين والشرطة.
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، مظاهرات بدأت احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

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